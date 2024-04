Cagliari-Juve, le probabili formazioni: Perin al posto di Szczesny

La Juve si prepara a sfidare il Cagliari, match in programma venerdì 19 aprile alle 20:45. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Per la sua Juve Allegri prepara il consueto 3-5-2. In porta Perin al posto dell'infortunato Szczesny. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Danilo, con Cambiaso e Kostic larghi sulle fasce. A centrocampo ci saranno McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre in attacco il tandem sarà composto ancora una volta da Vlahovic e Chiesa, con Yildiz pronto a subentrare a partita in corso. Infortunati Kean e Milik.