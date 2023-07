Cagliari-Juve NG 3-0, Brambilla: “Dispiace per il risultato ma sono soddisfatto”

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un resoconto sull'amichevole tra Juve Next Gen e Cagliari: "Il primo test match della stagione 2023/2024 della Juventus Next Gen è stato estremamente impegnativo e ha offerto sicuramente tanti spunti interessanti per Mister Massimo Brambilla. I bianconeri hanno affrontato il Cagliari di Claudio Ranieri, club che parteciperà alla prossima Serie A dopo la promozione ottenuta nello scorso campionato di Serie B. Per un tempo e mezzo questa differenza di categoria quasi non si nota, poi nella seconda metà della ripresa i sardi dimostrano di avere un po' di benzina in più nelle gambe rispetto ai bianconeri e con una tripletta di Zito Luvumbo fissano il punteggio sul definitivo 3-0. Come detto, però, non sono mancati i segnali positivi da parte della Next Gen. I giovani bianconeri nelle prossime settimane continuerà a lavorare duramente sul campo per arrivare pronta alla prima gara ufficiale".