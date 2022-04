Cagliari-Juve, i convocati: c’è Bonucci, sei giocatori assenti

In vista del match di Serie A tra Cagliari e Juve, il club bianconero ha diramato la lista dei convocati: torna Bonucci, sei assenti

Dopo la sconfitta di misura contro l'Inter, la Juve si prepara ad affrontare il Cagliari , match valido per la 32a giornata di Serie A. Per i bianconeri lo scudetto è ormai un'Utopia, ma i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno comunque chiamati a vincere: l'obiettivo è salvaguardare l'accesso alla prossima Champions League e tenere a distanza la Roma . In vista del match contro i rossoblu, la Juve sul proprio sito ufficiale ha comunicato la lista dei convocati:

Torna quindi a disposizione Bonucci , che potrebbe anche partire titolare dal primo minuto. Allegri, infatti, in conferenza stampa ha rivelato: "Sta meglio, valuterò se farlo giocare dall'inizio o meno". Saranno invece assenti Morata e De Sciglio , squalificati, oltre che gli infortunati Locatelli, McKennie, Chiesa e Kaio Jorge. Sulle condizioni del centrocampista americano, il tecnico bianconero ha aggiunto: "È ancora in ritardo, speriamo rientri ai primi di maggio quando mancheranno ancora alcune partite". Occhi puntati su Rabiot, autore di una grandissima prestazione contro l'Inter: "A due si trova meglio perchè è un giocatore che ha gamba e copre molto campo - ha spiegato Max. Ora sta meglio fisicamente, contro l'Inter ha fatto anche tecnicamente una partita buona, e penso possa ancora migliorare. A tre magari gioca meno bene, l'importante è che la squadra ottenga il risultato, anche perchè ora abbiamo tanti giocatori fuori e dobbiamo fare di necessità virtù".

Il tecnico bianconero schiererà quindi i suoi con un 4-2-3-1 con Szczesny tra i pali. In difesa pronti Danilo, de Ligt, Chiellini e Alex Sandro. Occhio a Bonucci, che scalpita per una maglia da titolare ai danni di Chiellini. A centrocampo spazio a Zakaria, scelto come sostituto di Locatelli, e Rabiot. Panchina per Arthur. Sulla trequarti agiranno Cuadrado, Dybala e Bernardeschi, a supporto di Vlahovic unica punta. Kean è invece pronto a subentrare a partita in corso.