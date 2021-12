Bufera in casa Cagliari: due giocatori (tra cui un ex Juve) non convocati

In casa Cagliari serve un cambio di rotta immediato: la squadra è in ritiro in vista del match contro la Juve. Due giocatori non convocati

Il prossimo avversario della Juventus sarà il Cagliari, squadra che sta attraversando un momento particolarmente complicato. I sardi all'ultima giornata hanno infatti perso 4 a 0 contro l'Udinese, sconfitta che sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tante, troppo brutte prestazioni, che hanno portato i rossoblù ad essere penultimi in Serie A, in piena zona retrocessione. Al termine del match contro l'Udinese il direttore sportivo del Cagliari Capozzucca intervistato da DAZN ha esclamato: "Mi sento di dire una cosa fondamentale: qualcuno non è degno di importante questa maglia. Il Cagliari è una squadra importante, ha una storia importante e tutti devono sentire il peso di questa maglia. Questo è il mio pensiero e penso sia lo stesso della società, che prenderà i dovuti provvedimenti. Credo che qualcuno debba lasciare questo club".

E il Cagliari non ha perso tempo. I rossoblù hanno subito deciso di mandare la squadra in ritiro, così da cercare di riconquistare la giusta mentalità in vista del big match contro la squadra di Massimiliano Allegri. Oltre a questo, Godin e Caceres (ex Juve) non sono stati convocati, chiaro segnale che le parole del direttore sportivo non erano un semplice avvertimento.

I due difensori sono tra i giocatori più esperti della rosa del Cagliari ma nelle ultime uscite sono sembrati lontani parenti di quelli visti alcuni anni fa. Il Cagliari se vorrà sperare di salvarsi dovrà puntare su giocatori che abbiano la giusta grinta, non su ex campioni in declino. E ora? In vista del mercato di gennaio la dirigenza rossoblù si prepara ad una vera e propria rivoluzione: "Sul mercato faremo qualcosa, già abbiamo parlato anche con l'allenatore. Penso che agiremo", ha rivelato Capozzucca. In tutto questo la Juventus non potrà permettersi il lusso di sottovalutare l'avversario, che nonostante gli evidenti problemi interni può comunque riservare qualche brutta sorpresa ai bianconeri.