Juve, Bonucci punta il Cagliari. Kean e Bernardeschi per un posto

Oggi la squadra di Max Allegri è tornata a lavorare alla Continassa per preparare la gara in trasferta di sabato sera contro il Cagliari.

La sconfitta di domenica sera è stata un brutto colpo. Il Derby d'Italia contro l' Inter rappresentava il culmine della grande rimonta bianconera, portata avanti grazie a una striscia di 16 risultati utili consecutivi. Poi è arrivata la beffa. Una sconfitta per 1-0, nonostante la squadra abbia sfoderato una delle migliori prestazioni dell'ann o. Un paradosso accompagnato dalle polemiche per le decisioni dell'arbitro Irrati , molto contestate da parte dei bianconeri. Ora lo scudetto è sfumato , ma la stagione va comunque conclusa al meglio, con il miglior piazzamento possibile in campionato e la Coppa Italia da conquistare.

Ma ora bisogna voltare pagina. Si riparte sabato sera dalla trasferta di Cagliari . Una sfida particolare per Massimiliano Allegri , contro la prima squadra che ha allenato nella massima serie e che è stata il suo trampolino verso il grande calcio. Dalla gara della Sardegna Arena si inizierà a costruire la Juve del domani . Il club infatti vuole tornare a lottare con continuità per lo scudetto dopo questi due anni un po' più indietro, perché è nel DNA della Vecchia Signora. Ci saranno valutazioni da fare, su chi potrà ancora dare qualcosa e chi andrà via e proprio queste ultime partite potrebbero essere utili in questo senso.

Per la gara contro la squadra di Mazzarri, dovrebbe essere pienamente recuperato Bonucci. Potrebbe quindi tornare dal primo minuto, accanto a uno tra de Ligt e Chiellini, con il primo favorito. A sinistra ci sarà un ballottaggio fra Pellegrini, altro ex della sfida, e Alex Sandro, per un posto a sinistra. Non ci saranno per squalifica De Sciglio e Morata, così come l'infortunato Locatelli. Il tecnico bianconero poi dovrà sceglierne due tra Rabiot, Zakaria e Arthur per la mediana. In avanti, con l'assenza dello spagnolo, Kean e Bernardeschi si contendono una preziosa maglia da titolare, per tornare a farsi vedere dopo tanta panchina.