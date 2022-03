Cabrini: “In Nazionale ci sono delle problematiche diverse rispetto ai club”

Antonio Cabrini, ex calciatore, ha analizzato l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale e la lotta Scudetto nella Serie A.

redazionejuvenews

Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Football Club, trattando il tema della Nazionale e della prossima giornata di Serie A. Ecco le sue parole sui problemi degli azzurri: "Quando vai in Nazionale non giochi come la tua squadra di appartenenza. Ci sono delle problematiche diverse, devi capire nel breve tempo cosa vuole l'allenatore, i tipi di movimenti e cosa devi fare. Il calcio è molto imprevedibile, questa eliminazione è sicuramente scottante, ma il calcio è anche questo, fatto di vittorie, sconfitte, rigori sbagliati. Abbiamo avuto tante occasioni per tagliare il traguardo dei Mondiali, ma non le abbiamo sfruttate. Il calcio purtroppo è fatto anche di queste cose."

Sulla prossima giornata di campionato, weekend dove ci saranno due sfide fondamentali ai fini della lotta Scudetto come Juventus-Inter e Atalanta-Napoli: "Sicuramente è una giornata importante per le squadre di vertice. Il derby d'Italia è una partita di cartello, però bisogna dire che ormai anche se non siamo all'ultimo chilometro del campionato, bisogna stare attenti in queste ultime giornate della stagione per evitare delle conseguenze negative. L'Atalanta ormai da tre anni è tra le migliori del campionato, entrare a far parte delle predilette della Champions è importante anche dal punto di vista economico, da adesso fino alla fine sarà un campionato tirato perché tutti cercheranno di trovare il risultato pieno e cercare di far parte delle elette in Europa."

Sulla crescita del calcio femminile, realtà che il Campione del Mondo conosce bene, vista l'esperienza quinquennale dal 2012 al 2017 da CT della Nazionale italiana: "Sta crescendo e lo vediamo tutti, a breve sembra che possa entrare nel mondo professionistico e quindi cambierebbero tantissime cose in tutti i sensi. Il calcio giocato femminile è cresciuto, la Juventus sta facendo bene oltre in campionato anche in Champions League, sicuramente il futuro sarà molto positivo."