Cabrini: “Juve ancora in corsa per lo scudetto. Pirlo con il primo trofeo ha portato a casa un risultato importante”

TORINO – Antonio Cabrini, ex giocatore, ha parlato ai microfoni del Corriere di Torino circa il momento della Juventus in Serie A e in Champions League. L’ex difensore ha parlato anche della prossima sfida di campionato in cui i bianconeri affronteranno il Bologna. Di seguito le sue parole: “La Juve è ovviamente favorita, ma è un campionato anomalo con tanti risultanti sorprendenti. Mai sottovalutare l’avversario, specie per chi ha lasciato punti per strada contro squadre sulla carta più deboli. Occhio a Orsolini e Palacio, un uomo-squadra di grande esperienza. L’obiettivo della Juve è la Champions, più del decimo scudetto consecutivo. Ma vincere in Europa è complicato, non si possono mai fare previsioni. Le milanesi sono avanti con merito, ma i bianconeri possono ancora recuperare. La Juve è abituata a tirare le somme a fine stagione. Intanto Pirlo ha portato a casa un trofeo, mettendo la sua prima firma da allenatore. Ed è un risultato importante“.

A proposito di Bologna, il tecnico dei rossoblu, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa menzionando e tirando un "frecciatina" ad Andrea Pirlo: "Ai ragazzi ho fatto i complimenti perché si sono allenati bene: a Torino, pur se una bellissima città, non vogliamo fare una gita, abbiamo qualcosa di più importante da fare. E io gioco sempre per vincere. Pirlo? Le battevo meglio io le punizioni, può dirlo anche lui. L'estate scorsa feci una lezione da remoto a Coverciano, fra gli allievi c'era lui e mi fa piacere che adesso occupi quella panchina. Alla fine mi mandò un messaggio facendomi i complimenti per la lezione. Io raccontai tutto, adesso posso pensare che lui sappia tutto di noi perché io sono sempre sincero in ogni cosa, per cui mi toccherà cambiare qualcosina".