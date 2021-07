Burruchaga: “Dybala deve credere di piu in se stesso”

L'ex giocatore argentino ha rilasciato delle dichiarazioni

La nuova stagione è ormai alle porte e i dirigenti delle varie squadre di Serie A stanno lavorando duramente per tentare di allestire al meglio le rose a disposizione dei loro ct. In casa Juve si seguono molte piste di mercato, ma quella che al momento sembra essere la trattativa piu calda, è quella che potrebbe portare il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli. Ma oltre ad acquistare, bisognerà anche occuparsi delle cessioni, soprattutto per liberare ulteriore spazio a quelli che saranno i nuovi arrivati. Nella lista dei possibili partenti ci sono nomi come quello di Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Merih Demiral e Arthur.