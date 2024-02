Burgos: “Alcaraz interessava anche ad altri club. Sulla trattativa…”

Eduardo Burgos, giornalista di AS, ha detto la sua sulla trattativa che ha portato Alcaraz alla Juve. Ecco le sue parole a TV Play: "Era un’operazione chiusa in 48 ore. Nessuno si aspettava che arrivasse in questo momento questo tipo di operazione, perché il Southampton aveva già ceduto calciatori importanti, incassando cifre elevate, quasi 200 milioni di euro. Però la Jvue aveva questa necessità in quel settore del campo e alla fine la volontà del calciatore ha fatto la differenza.