Buongiorno: “Mi piacciono le sfide con gli attaccanti che fanno a botte”

La Juventus è attesa oggi dal derby contro il Torino, ed il difensore granata Alessandro Buongiorno parlato intervistato dai microfoni de La Repubblica, ai quali ha presentato la partita. "Di Derby ne ho vinti tanti nel settore giovanile. Con le dovute proporzioni, differenze a livello di emozioni non ce ne sono. Nella settimana del derby ero pieno di carica già da piccolino. E quando si vinceva, era festa. Uno in particolare? Avrò avuto 10 o 11 anni, c’era questo attaccante della Juve più grosso di me, cosa che succedeva di rado, ce ne siamo date un sacco. C’è una foto dove io sono schiacciato tra lui e il portiere, sembro il ripieno di un sandwich. Mi sono divertito un mondo. E abbiamo vinto. Sono contento se ci si prende un po’ a botte, mi piacciono le sfide con quelli che le danno e le prendono, specie se sono grandi e grossi, tipo Djuric o Lukaku. Vlahovic? L’ho marcato una volta sola, quand’era alla Fiorentina. Se non lo fa lui, lo trascino io. Mi piace la settimana prima della partita, è particolare, te la vivi al massimo e prendi le giuste accortezze: a dormire presto e non sgarri di un millimetro neanche a tavola. Ho sempre fatto così. Il derby mi coglie maturo. Il mio miglioramento è stato costante, ho messo assieme le conoscenze diverse che ho appreso e non solo negli ultimi anni, ma anche quando ero piccolo o giocavo in B. Qualcuno mi ha insegnato di più a livello tecnico, qualcun altro a livello mentale o di comprensione del gioco. Sono convinto di poter migliorare ancora".