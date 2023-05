Buon compleanno Andrea Pirlo: il Maestro di Milan e Juventus

Venerdì 19 maggio è il compleanno di Andrea Pirlo: il centrocampista, soprannominato "Il Maestro" ha fatto la storia con Milan e Juventus

redazionejuvenews

Una leggenda di Milan e Juventus compie gli anni proprio oggi. Stiamo parlando di Andrea Pirlo, Il Maestro che per anni ha regalato magie nel centrocampo rossonero e bianconero. Un giocatore che è ritenuto ad oggi uno dei registi migliori di tutti i tempi e del quale. Per i più giovani, solo Luka Modric si avvicina oggi per tipo di talento, ovvero quello di visione di gioco abbinata a tecnica sopraffina. E oltre ai tanti trofei conquistati con Milan e Juventus, non può essere dimenticato il suo apporto alla Nazionale italiana. In particolare, nelle leggendarie partite della Coppa del Mondo 2006, che ha regalato il 4° trofeo internazionale all'Italia. Oggi, Pirlo compie 44 anni: andiamo a ripercorrere la carriera di questo campione.

Dall'Inter al Milan: l'invenzione di Ancelotti — Molto prima di Tonali, al Brescia c'era un ragazzo che dispensava magie. Lanci millimetrici, tocco di palla sopraffino e visione di gioco fuori dal comune lo caratterizzarono sin dall'inizio. Un talento che l'allenatore delle Rondinelle dell'epoca, Carlo Mazzone, comprese subito che potesse essere una risorsa in una posizione più arretrata e protetta del centrocampo. Acquistato a 19 anni dall'Inter, non riuscirà però subito ad emergere in una grande squadra. Prestato prima alla Reggina e poi nuovamente al Brescia, dopo 22 presenze in nerazzurro, il club preferisce accettare l'offerta del Milan. Sarà la fortuna dei rossoneri. Perché sotto la gestione di Carlo Ancelotti, si consacra in cabina di regia.

Alla Juventus ancora con Allegri — I trofei nazionali ed europei con la maglia del Milan non si contano. In 10 anni Andrea vince tutto, Mondiale compreso con la Nazionale, fino all'addio tra le lacrime nel 2011. Allegri, allora sulla panchina rossonera, e l'adGalliani pensano che la lunga avventura sia giunta al capolinea. A ringraziare di questa scelta è la Juventus, che non si lascia scappare l'opportunità. I bianconeri ingaggiano il regista italiano alla ricerca di un ritorno alla ribalta dopo Calciopoli. Ritorno che infatti arriva, perché con Pirlo la Vecchia Signora riprenderà la marcia vincente in Italia, sfiorando anche il traguardo della Champions League. Con la Juventus, il Maestro proverà ad affermarsi anche come allenatore. Vince la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, ma non si guadagna la conferma. Forse è ancora troppo presto per l'ex Milan che intano riparte dalla Turchia. Ma la sensazione è che sentiremo ancora parlare di lui. Tanti auguri Andrea Pirlo!