Bugo: “Una grande emozione giocare allo Stadium”

Il cantante e tifoso della Juventus Christian Bugatti, in arte Bugo, ha parlato ieri sera intervistato dai microfoni di Mediaset al termine della Partita del Cuore: "Nella mia canzone a Sanremo c’era anche una strofa dedicata a Ronaldo, ero molto emozionato, ma al di là del piacere e della grande emozione di giocare all’Allianz Stadium, la gioia di essere riusciti a fare la partita e di aver raccolto per la ricerca".

La Partita del Cuore di ieri sera ha visto in campo molti dirigenti della Juventus, oltre all'ex allenatore Massimiliano Allegri che ha sfidato Andrea Pirlo nella squadra avversaria. Tanti sorrisi e divertimento, come la squadra della Juventus Women che ha aperto ieri la sfida segnando anche due gol, prima di lasciare il campo alla squadra della Ricerca.

Di Juventus ha parlato anche l'ex terzino bianconero Joao Cancelo: "Guardiola è un perfezionista, sofisticato nella cura dei dettagli. E’ una fonte continua di informazioni per i giocatori. Lavorare con lui significa migliorare giorno dopo giorno. E’ uno stimolo continuo, ha energie inesauribili e devi dare sempre il massimo per reggere il suo ritmo, ma i risultati premiano gli sforzi di ciascuno di noi. Il vostro Paese mi ha segnato in modo positivo. E’ stato un onore per me non solo giocare a calcio, ma anche confrontarmi con la vostra cultura. Il popolo italiano è umile e lavoratore, sotto certi aspetti simile a quello portoghese".