Bugo diserta la prima di Sanremo per colpa della Juve

Il retroscena svelato dal cantante, che è un grande tifoso della Juventus

La Juventus è tornata ieri sera alla vittoria contro lo Spezia, ottenendo un convincente 3-0 contro gli uomini di Italiano tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. A segno per la squadra di Andrea Pirlo sono andati Alvaro Morata, appena entrato in campo, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo, tutti andati a segno nella seconda frazione di gioco. Tanti gol, che da casa si sarà goduto anche il cantante e tifoso juventino Bugo, assente questa sera dalla serata inaugurale del Festival di Sanremo proprio per colpa della Juventus : "Ho chiesto ad Amadeus di cantare domani sera perché io avevo la partita stasera. Ho detto 'Ama non mi mettere stasera a cantare che ho la partita'. Scherzo, però per fortuna canto domani quindi è perfetto".

Il cantante ha poi, sempre ai microfoni di Sky Sport, presentato la sua canzone in gara al Festival, intitolata "Invece sì" nella quale si parla del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo: "Cristiano è perfetto. Io ho scritto questi versi a seguito dell'acquisto da parte della Juve di Cristiano nel 2018. Avevo in mente questa canzone e naturalmente mi è venuto in mente di inserirlo. Poi la canzone è rimasta un po' ferma, l'ho completata e il fatto che questa canzone sia a Sanremo tra le varie che ho preparato mi fa felice. Per me Cristiano rimane ancora un mito e bisogna anche dire che la Juve è un po' dipendente da lui. Mi rendo conto che lui fa la differenza. Nell'ultima partita contro il Verona o quella precedente in cui ha fatto due gol. Si sente quando non c'è e per fortuna c'è. Quindi godiamoci la sua presenza".