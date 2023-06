Bugo: “Credo in Pogba, stagione alla Hendrix per la Juve”

Sulle pagine di Tuttosport, il cantante Bugo, tifosissimo della Juventus, ha parlato della sua squadra del cuore. Non potevano mancare nella sua intervista dei paragoni artistici tra la musica e i bianconeri. In particolare, Bugo ha spiegato come il suo nuovo singolo sia stato, in un certo senso, ispirato a una vittoria della Juve. Ecco cosa ha detto: "Il singolo inizia con la frase “Come stai? Tutto bene!”. Forse la sera prima di quando l’ho scritto, la Juve aveva vinto... (ride). Non mi ricordo bene. Diciamo che adesso è un momento duro, ma sapete una cosa? È in questo momenti che mi sento ancora più juventino. E in questi momenti si prende la forza per ripartire".