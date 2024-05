Buffon: “Szczesny ha fatto bene, ma Sommer è stato il migliore”

Gianluigi Buffon, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Ritorna in campo? No, ormai ho deciso che è finita la mia carriera. MI sono divertito tanto, ho fatto 29 anni di altissimo livello e mi sento un privilegiato. Ora inizia una nuova fase della mia vita, spero di poter essere d'aiuto con la mia esperienza. Miglior portiere del campionato? Per i gol subiti non puoi non dire Sommer. Per molti è stato una sorpresa, per me invece è stato una conferma, nel senso che è un portiere affidabilissimo. E poi anche Szczesny ha fatto molto bene, quanto agli italiani abbiamo una fucina e un serbatoio che fanno ben sperare, da Donnarumma in giù siamo ampiamente coperti".