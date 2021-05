Buffon su Instagram: “In 20 anni non mi avete mai abbandonato e mi avete mostrato infinito affetto”

Il portiere ha parlato

TORINO - Sul proprio profilo ufficiale Instagram, il portiere della Juventus , Gianluigi Buffon , ha voluto fare una dedica ai tifosi bianconeri dopo la sua ultima partita con la maglia del club torinese. Queste le sue parole: "Siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera. In 20 anni non mi avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e incitato. Assieme siamo caduti e assieme siamo rinati. Assieme abbiamo vissuto gioie infinite e assieme abbiamo vissuto delusioni profonde. Un semplice grazie non sarà mai sufficiente per ricambiare il vostro infinito affetto che mi avete ininterrottamente mostrato per 20 anni".

A proposito di Juventus, ieri ha parlato Andrea Pirlo ai microfoni della RAI dopo la vittoria del trofeo: "È stata una bellissima partita tra due grandi squadre che si sono battute fino all'ultimo minuto. È stata una finale degna di questo nome, finalmente davanti al pubblico, ed era importante dopo tutto quello che è successo fargli vedere una bella partita e dargli una soddisfazione: oggi avevamo voglia di vincere e portare a casa questo trofeo. Non abbiamo vissuto una stagione positiva, ma ci siamo ricompattati e ci siamo messi in testa che questa coppa la volevamo. Abbiamo battuto due grandi squadre in semifinale e in finale, onore a loro, ma la Juve l'ha meritata. Stavamo cambiando Chiesa, perché non era al meglio, ma si è battuto in campo per tutta la gara. Gli faccio i complimenti, è una grande soddisfazione segnare un gol in finale e non è da tutti riuscirci. All'inizio non siamo riusciti a pressare altissimi, invece nel secondo tempo siamo riusciti a essere più feroci nelle scalate e l'abbiamo fatto bene, prendendo e tenendo in mano la partita. Difficoltà in stagione? Ce ne sono state tante, queste vittorie non cancellano gli alti e bassi che abbiamo avuto, ma come prima stagione da allenatore ho imparato tanto".