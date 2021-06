Buffon, parla l’agente: “Tante richieste, ma il Parma era la soluzione ideale”

Intervenuto ai microfoni di Parmalive.com, il procuratore Silvano Martina, che cura gli interessi di Gigi Buffon, ha così analizzato il ritorno in Emilia dell’ex numero uno della Juventus: “Perché il ritorno a Parma? Semplicemente...

"Perché il ritorno a Parma? Semplicemente gli piaceva l’idea. Ha avuto tante richieste, ma solo la soluzione di Parma gli è sembrata quella ideale per chiudere il cerchio. Onestamente non sono sorpreso, lui è fatto cosi. E soprattutto ci sta, perché della piazza emiliana conserva ricordi belli ma anche importanti. Non so cosa potrà dare in termini di rendimento, ma di sicuro farà del suo meglio. Non posso, ahimé, prevedere il futuro. Spero però che la B, cosi come è stato con la Juventus, sia solo di passaggio come obiettivo. La B resta, esattamente come ai temp i della Juve , un campionato lungo e difficile e salire non è facile. Alcune squadre ci hanno messo anche tanto. Per tutto il resto, è giusto che sia lui a dire la sua su tante altre cose".

"Parma è il mio passato e il mio futuro. Il Paris Saint Germain è stata un’avventura straordinaria e indimenticabile. La Juve è stato il presente più bello che potessi vivere. Tutta la gratitudine che sento di avere l’ho messa in queste mani, in questi guanti, per questa maglia bianco e nera: forse non sarà mai abbastanza perché abbastanza è una parola che trova poco spazio nel mio vocabolario. Avrei voluto regalare quello che non abbiamo conquistato, ma questa è la vita: imparare a godere di ciò che si ha per non vivere di rimpianti. E io alla Juve non ho rimpianti. Non mi sono mai risparmiato. Non mi sono mai tirato indietro. Non ho mai smesso di difendere quella metafora dell’esistenza che si chiama porta. La mia porta. E adesso è arrivato il momento di andare, ancora una volta. Parma mi attende. Perché certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi. E qualche volta, solo per chi ci crede, ritornano".