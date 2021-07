Buffon: “La Juve ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Allegri…”

Il portiere ha parlato

redazionejuvenews

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus ora in forza al Parma, ha parlato dal ritiro dei crociati ai microfoni di Sky Sport: "La Juve ha tutte le carte in regola per tornare a conquistare lo scudetto! L'anno scorso abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana ma si è parlato spesso di delusione perché le aspettative erano altre. Ora proveranno a rivincere il campionato e nessuno meglio di Massimiliano Allegri sa cosa serve alla Juve per tornare in alto. Nazionale? Nessuna sorpresa per Chiellini e Bonucci, sono due punti di riferimento e a ogni nazionale serve esperienza, solidità e certezze da parte di alcuni giocatori. Verratti è un campione e Jorginho è di altissimo livello, ma per me le due sorprese sono state sicuramente Chiesa e Donnarumma".

"Perché sono tornato al Parma? Alla mia età il dubbio di essere ancora in grado di essere un giocatore di livello non lo ho. Sono sicuro di poter far bene per i prossimi 4/5 anni. Ho esperienza e non ho dubbi sulla prestazione. I dubbi ti vengono se fai una scelta che non ti scalda l’anima come dovrebbe. Questo non è quello che ho pensato quando ho scelto Parma. Questa società aveva le caratteristiche giuste per permettermi di vincere anche questa nuova sfida".

"Sono pronto, sto benone, ci siamo dentro. Adesso abbiamo terminato le chiacchiere, c'è da lavorare". Così Gianluigi Buffon prima di cominciare il ritiro con il Parma e la prima amichevole, in programma oggi". Nei giorni scorsi anche il presidente Krause ha parlato di Buffon: "Lo conosco dai tempi in cui vinceva trofei per il Parma. Riuscire a riportarlo dove ha iniziato la carriera è una cosa incredibilmente emozionante. Sia noi sia Gigi volevamo che accadesse, lui crede nel nostro progetto. Ha grandi motivazioni, e questo è ciò che lo rende un atleta di livello mondiale".