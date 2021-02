Buffon infinito, verso il rinnovo per un altro anno

TORINO – La carriera di Gianluigi Buffon è ormai una storia più che ventennale, che pare non accenni ancora a voler terminare. Quando il portierone bianconero lasciò la Juve per il PSG, i tifosi bianconeri pensavano che la carriera di Gigi, o quantomeno la sua storia da giocatore della Juve, sarebbe finita. Il ritorno, inaspettato per molti, ha invece allungato una storia d’amore durata per oltre vent’anni. Il nuovo numero 77 si è calato in un ruolo ben diverso dal precedente numero 1. Buffon è, prima di ogni altra cosa, uomo spogliatoio, punto di riferimento per i più giovani e anche per il nuovo tecnico. Sul campo è ancora un’alternativa di assoluto livello a Szczesny, che può sempre rifiatare senza temere di farsi rimpiangere.

Alla luce di tutto questo, l’avventura di Buffon, che ha compiuto 43 anni lo scorso 28 gennaio, potrebbe addirittura proseguire. Dopo aver battuto ogni record legato alla longevità, il portierone bianconero sembrerebbe pronto ad andare oltre. Stando a quanto riferito dal quotidiano La Stampa, Gigi potrebbe firmare un rinnovo contrattuale per un’altra stagione al termine di quella in corso. Nel corso dei prossimi mesi bisognerà capire quale sia la proposta della Juventus e se realmente sarà interessata a proseguire in questo sodalizio. Ipotesi che, vista l’età del giocatore, sembrerebbe assurda. Ma considerando le condizioni fisiche di Buffon, oltre alla qualità delle prestazioni che è ancora in grado di fornire, un ulteriore rinnovo potrebbe invece essere tutt’altro che folle. Stasera Gigi sarà nuovamente in campo contro una grande rivale come l’Inter, ancora una volta a caccia di un trofeo. Una Coppa Italia che sarebbe l’ennesimo obiettivo raggiunto di una carriera davvero infinita. Se la Juve dovesse riuscire a valorizzare il vantaggio maturato all’andata, è molto probabile che Gigi potrà partire titolare anche nell’eventuale finalissima contro la vincente del doppio scontro tra Atalanta e Napoli.