Buffon come Vialli: possibile incarico in nazionale per l’ex Juve

Dopo la mancata qualificazione in Serie A da diverse settimane Buffon starebbe pensando al ritiro . La notizia è nell'aria ma l'ex portiere della Juve non ha ancora ufficializzato la scelta .

Per l'ex bianconero si tratterebbe quindi di un ruolo simile a quello dello scomparso Vialli, mentore e uomo spogliatoio per gli Azzurri, esempio da seguire per i più giovani. Per il momento nulla di ufficiale ma questo potrebbe essere il futuro di Buffon.