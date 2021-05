Buffon: “Futuro? Ho avuto offerte, mi prendo 25 giorni per decidere. Dalla Juve me ne vado felice”

Buffon ha parlato

TORINO - Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Oggi sembrava la prima partita per me? Nel pre gara cercavo in qualche modo di mettermi pressione perché se non riesco a fare questo e approccio la gara in maniera superficiale non posso più giocare a calcio. Sapevo che per noi era una partita importante e non essendoci il pubblico è sempre difficile. Se mi dispiace lasciare lo Stadium senza tifosi? No, un altro saluto sarebbe stato imbarazzante (ride ndr). Le mie frasi sul futuro sono state fraintese negativamente? Io sono Gigi Buffon, alla Juve ho dato tutto e se sono qua il merito è della Juventus. Quelle frasi, se le ho dette, sono state interpretate in maniera sbagliata. La Juve di quest'anno? Una Juve forte ma discontinua e questa discontinuità ha fatto sì che abbiamo perso dei punti importanti per strada anche a causa delle caratteristiche individuali dei calciatori. Abbiamo perso tanti punti per strada che gli anni scorsi non perdevamo. Nel match singolo te la giochi con tutti, siamo mancati nei match non con le big. Arrabbiato sul gol? Mi sono arrabbiato con l'arbitro perché poteva fischiare un fallo e quello avrebbe evitato di aver subito il gol. La mia prossima scelta? Io sono tornato alla Juve per mettermi alla prova come uomo in questo nuovo ruolo (secondo portiere ndr). Non ero abituato perché sono stato sempre un leader, un titolare e quindi mi sono messo alla prova con me stesso che ho voluto fare per misurarmi. Penso di aver dato grandi segnali di affidabilità e se un giorno dovessi fare l'allenatore direi ai qualsiasi giocatore "se sono stato in panchina io anche tu puoi stare in panchina". Vado via dalla Juve da uomo felice. Per il mio futuro mi prendo 25 giorni, ho avuto un po' di offerte però, se devo accettarle, vorrei accettarle con grinta ed entusiasmo".