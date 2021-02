Buffon festeggia e omaggia i Daft Punk: “Harder, better, faster, stronger”

La Juventus ha vinto ieri sera il posticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A contro il Crotone, sconfitto all’Allianz Stadium con un 3-0 senza appello. Per i bianconeri sono andati in gol ieri sera Cristiano Ronaldo,...

redazionejuvenews

Ieri sera si è rivisto in campo Gianluigi Buffon; che ha difeso la porta bianconera nel migliore dei modi e guidato per tutta la partita la sua squadra come un vero leader, ordinando movimenti e posizionamenti. La Juventus ha mantenuto ieri la porta involata, e Buffon ha festeggiato le 654 presenze, diventando il giocatore con più partite nei cinque maggiori campionati europei. Un traguardo che Buffon ha festeggiato con una vittoria, e al quale è arrivato al meglio, come ammesso da lui stesso ai microfoni di Sky: "la cosa più importante è che non ci arrivo strisciando, ma ci arrivo saltando, e secondo me questo è la più grande soddisfazione e il più grande orgoglio, è il modo in cui ci arrivi ci alle cose che fa la differenza".

Parole di un leader che non ha ancora intenzione di appendere i guanti al chiodo, e che spera in questa stagione di continuare a togliersi soddisfazioni con la maglia bianconera addosso. Al termine della partita Buffon ha festeggiato la vittoria anche attraverso le sue pagine social, pubblicando alcune foto su Instagram e dedicando la didascalia ai Daft Punk, celebre duo di musica elettronica, scioltosi proprio ieri dopo 28 anni di attività: "Harder, better, faster, stronger".