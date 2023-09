Buffon: “Ero saturo del calcio, felicissimo della scelta che ho fatto”

L'ex portiere della Juventus, ora capo della della delegazione della nazionale, ha parlato del suo passato e del suo futuro

L'ex portiere della Juventus e Capo della delegazione della Nazionale Italiana Gianluigi Buffon, ha parlato intervenuto ai canali social degli Azzurri: "Da capo delegazione è tutto molto più bello e tranquillo, ma ugualmente sai di avere delle piccole responsabilità e ogni tanto la parolina va detta. Il piccolo consiglio, ma non solo ai giocatori: può essere importante dare una visione un po’ differente dovuta al vissuto. La cosa che mi piace di più è essere tornato in un ambiente che conosco da 30 anni e aver ritrovato persone che avevo lasciato qui cinque anni fa".

"Mi sento parte del progetto e non puoi che sentire una emozione. Poi chiaramente è diverso rispetto a quando sei nell’arena, quando sei un gladiatore, rispetto a quando sei spettatore. Ma uno percepisce i sentimenti in maniera direttamente proporzionale rispetto a quanto è coinvolto e io mi sento molto coinvolto. Ero saturo del calcio, in questi giorni vedendo loro allenarsi non ho mai avuto mezza voglia. Sono felicissimo della mia scelta e so che non è così per tutti, sono ultra felice di questa scelta".

"Io non sono venuto qui cercando di colmare il vuoto lasciato da Gianluca, non potrei mai riuscire a farlo per come lui ha vissuto questo percorso. Anche a livello di sensibilità, voglia di esternare certi sentimenti, io non potrei farlo perché anche come vita sto facendo un altro percorso. Però sono qui con la voglia di dare tutto me stesso: spero basti e possa aiutare qualcuno. Scimmiottare qualcun altro aumenterebbe solo il rimpianto di non essere stato me stesso in questa nuova avventura".

