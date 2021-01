Buffon e Pinsoglio ballano e cantano l’inno: il web esplode

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera per 3-1 contro il Sassuolo grazie ai gol di Danilo, Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo. Il gol del Sassuolo, segnato da Defrel, aveva portato il match sull’1-1 ma l’assisti di Frabotta per Ramsey, con i due giocatori destinati ad uscire di li a poco, hanno confezionato il sorpasso bianconero, con la partita chiusa nei minuti di recupero dal gol di Cristiano Ronaldo, che ha cercato e trovato la rete con rabbia dopo due errori non da lui durante la partita.

Il match ha evidenziato ancora alcune carenze e disattenzioni bianconere, come confermato nel post partita dallo stesso Pirlo e come ricordato anche dai giocatori. La Juventus continua quindi a lavorare per migliorare, ma intanto ottiene la terza vittoria consecutiva dall’invio dell’anno, segnando a referto i tre punti ottenuti contro il Sassuolo dopo quelli contro Udinese e Milan. Ora i bianconeri affronteranno il Genoa in Coppa Italia, in una partita dove Pirlo farà probabilmente del turn over in vista della sfida contro l’Inter in programma domenica prossima a San Siro.

La Juventus si prepara ad altre sfide difficili, con il gruppo bianconero che sembra affiatato e sicuro del loro obiettivo, come dimostrato anche da un siparietto andato in scena nel pre partita di ieri. Prima che le squadre entrassero in campo infatti le riserve si sono accomodate in panchina, e le telecamere hanno indugiato sui due portieri bianconeri Pinsoglio e Buffon, che già seduti sui posti della panchina a loro dedicati, intonavano l’inno bianconero e lo ballavano. Il video ha fatto subito il giro del web, suscitando l’ilarità dei tifosi bianconeri che hanno commentato divertito il siparietto messo in scena dai due portieri dagli spalti dello Stadium.

