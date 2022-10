Buffon: “Campionato bellissimo, ma Juve in difficoltà. Su Dybala…”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma ed ex Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb in occasione del premio Scopigno. Ecco le sue parole: "Il campionato? È bellissimo, in maniera meritata e prepotente ci sono due realtà come Udinese, inaspettata, e l'Atalanta, che stanno andando benissimo. Il Napoli poi è strepitoso, per quello che esprime e per i gol che fa. Poi c'è la conferma di un grande Milan e alcune difficoltà della Juventus. Molto dipende dalle assenze, come dice Allegri, veramente importanti. Poi mi fermo, non voglio dire parole che non siano di conforto e di aiuto. Aspetto che si giochino le prossime partite, poi Allegri troverà il bandolo della matassa".