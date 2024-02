Buffon diplomato a Coverciano: potrà fare il direttore sportivo

Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, l'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha messo un uovo altro tassello nella sua nuova carriera. L'ex numero 1 bianconero, attuale capo delegazione dell'Italia, si è ufficialmente diplomato a Coverciano come direttore sportivo . Buffon ha sostenuto gli esami finali lo scorso 21 dicembre, con i nomi dei diplomati al corso sono stati resi noti oggi. Oltre a lui, tra gli altri ex giocatori che hanno superato il corso ci sono anche l'ex Milan Massaro e l'ex Sassuolo Missiroli.

Il corso organizzato dal Settore Tecnico prevedeva in totale un programma didattico di 144 ore di lezione, di cui 120 in presenze, nelle aule di Coverciano, e 24 on-line. Lo scorso 21 dicembre i corsisti si erano ritrovati al Centro Tecnico Federale per sostenere gli esami finali, con differenti prove in base all’indirizzo scelto: "tecnico-sportivo" o "sportivo-organizzativo".