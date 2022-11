Buffon: “Tiferò Camerun al Mondiale, calcio femminile in crescita”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma ed ex leggenda della Juventus, ha analizzato la sua stagione, parlando anche del Mondiale in Qatar.

Gianluigi Buffon , portiere del Parma ed ex Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a La7. Ecco le sue parole: "La società sta lavorando in questa direzione che è la migliore. Siamo tutti atleti di grande livello e rappresentiamo una città che vuole questo. Questo connubio e vicinanza dà un segnale anche all’esterno. Calcio femminile? Ho visto un miglioramento anche tecnico, fisico e di ritmo. Qualcosa di impensabile negli ultimi cinque o dieci anni. Mettendo a disposizione di queste ragazze macchinari e strutture permettiamo loro di performare meglio. Il gesto tecnico è sempre bello da vedere, al di là di maschile o femminile".

Sul Mondiale in Qatar 2022: "La prima cosa che scatta è il disinteresse. Se ci fosse l’Italia nel nostro animo sarebbe diverso. Poi razionalmente ci pensi e c’è sempre curiosità. Segui i tuoi ex compagni di squadra, e poi c’è sempre un outsider che prendi al cuore.Per me è sempre stato il Camerun sin da quando sono bambino. Nazionale? L’ho fatta contro l’Argentina, penso sia stata l’ultima. La fine non ha bisogno di celebrazioni. Sono fatto a modo mio, è bello esserci finché sei utile e speciale. Quando non lo sei più si chiude un capitolo".