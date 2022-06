Buffon: “Rimasto alla Juve in B perchè avevo tanto da restituire”

L'ex giocatore della Juventus, attualmente estremo difensore del Parma, si è raccontato in un'intervista concessa ai microfoni de La Stampa

L'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon, oggi estremo difensore del Parma, ha parlato intervistato dai microfoni del quotidiano La Stampa, ai quali ha parlato di molti argomenti e del suo passato, e possibile futuro, in bianconero: "Chiellini è un uomo e uno sportivo unico e merita il massimo degli auguri e della fortuna. Devo aspettare qualche giorno per sentirlo a modo mio, voglio far decantare le sue emozioni. Non pensavo di mantenere un tale livello di prestazioni a questa età, ma ho capito che servono degli obiettivi e questi si creano strada facendo. Non sono immortale e so che smetterò, ma potevo farlo 4 anni prima del PSG ed invece sono qua e non voglio deludere la gente di Parma. Le parole 'sempre' e 'mai' nella vita non si possono dire".