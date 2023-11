Bucciantini: Risultati straordinari della Juventus considerando la rosa”

Bucciantini ha parlato della stagione disputa sin qui dalla Juve: per il giornalista i bianconeri avrebbero ottenuto risultati sorprendenti

Ospite a Sky Sport, Marco Bucciantini ha commentato il cammino in stagione compiuto sin qui dalla Juventus. Ecco le sue parole: "Nel primo tempo c'è stata una partita, un po' nervosa che poi è diventata nevrotica. Quarantasei minuti senza un tiro in porta, alla fine la partita si è involuta tanto e a me lascia la sensazione che l'Inter possa decidere la sua stagione e quelle delle altre però lascia la Juve che era lì nel profumo della vetta".