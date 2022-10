Bucciantini: “Il calcio che Allegri aveva lasciato ora non c’è più”

La vittoria per 1-0 nel Derby della Mole contro il Torino ha ridato ossigeno alla Juventus. L'inizio della stagione è stato decisamente negativo, con il ritardo accumulato in classifica in Serie A e l'andamento disastroso nel girone di Champions League. In particolare la sconfitta in casa del Maccabi Haifa, che ha compromesso in modo grave la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale, aveva scatenato tante polemiche e critiche, in particolare sul tecnico Massimiliano Allegri.