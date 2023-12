Bucciantini: “Grande rendimento della Juve, ma lo scudetto è dell’Inter”

Intervistato a Radio CRC, Marco Bucciantini ha fatto il suo pronostico sulla squadra vincitrice della corrente Serie A. Per il giornalista, la Juventus sarebbe destinata a chiudere alle spalle dell'Inter: "La Juventus sta avendo un grandissimo rendimento di squadra. Allegri ha un reparto di centrocampo dove erano in difficoltà e hanno perso Pogba e Fagioli per tutta la stagione. Mentre in attacco è più facile".