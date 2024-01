Bucciantini: “Djalò serve alla Juventus ma non sposta gli equilibri”

Marco Bucciantini ha commentato l'acquisto di Tiago Djalò: per il giornalista, l'arrivo alla Juventus non intaccherebbe le attuali gerarchie

Tiago Djalò è il primo acquisto per il calciomercato invernale della Juventus. Il giocatore si allunga alla batteria di difensori a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Su di lui, si è espresso anche Marco Bucciantini dagli studi di Sky Sport. Per il giornalista, il suo arrivo non dovrebbe avere un impatto rapido nelle equilibri interni di squadra, ma sarà utile nella girandola di cambi. Ecco le sue parole: