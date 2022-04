Bucchioni: “Dopo Juve e Bayern, il Villarreal può superare il Liverpool”

Il giornalista ha parlato a TMW Radio nel corso di Maracanà, soffermandosi su quanto visto nella due giorni di Champions appena trascorsa.

La due giorni di Champions League ha regalato delle grandi emozioni. I quarti di finale hanno visto trionfare il Real Madrid sul Chelsea, campione uscente, il Villarreal sul Bayern Monaco, il Liverpool sul Benfica e il Manchester City sull'Atletico Madrid. In semifinale quindi ci sarà una doppia sfida tra inglesi e spagnole. Di questo ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto a TMW Radio, nel corso di Maracanà. Queste le sue parole: "Il City fatica con squadre che si chiudono, ma il Real la fase difensiva non la fa benissimo. Per me passerà il City. Il Liverpool sa leggere le partite, è dirompente, ma Emery è uno che fa rendere al massimo i suoi giocatori. Il Liverpool qualche diretto ce l'ha e sono sicuro che Emery li sa e li può utilizzare. Il Villarreal ha superato scogli come Juventus e Bayern Monaco, perché non può fare la stessa cosa col Liverpool?".