Bucchioni: “L’arrivo di Ronaldo ha creato disagio a Dybala”

Il giornalista ha parlato di Dybala

"Come sappiamo l’argentino ha il contratto in scadenza fra un anno e alla proposta di rinnovo della Juventus ha sempre risposto “no grazie” nonostante l’offerta da top player, ovvero dieci milioni di euro netti a stagione. Troppo pochi, invece, per l’attaccante che ragiona in modo diverso dalla Juventus e non si sente così tanto lontano da Ronaldo. Il ragionamento in soldoni alla fine è proprio questo. Se Ronaldo guadagna trenta milioni netti e a me ne propongono dieci, vuol dire che per la Juve valgono un terzo del portoghese. La contrapposizione fra i due è alla base del rapporto non semplice fra Dybala e la Juventus negli ultimi anni. Proprio l’arrivo di Ronaldo ha prima lasciato perplesso e poi amareggiato l’argentino che pensava di poter diventare centrale nel progetto della Juventus, un leader, il capitano. Così non è stato e i tre anni passati sono stati una continua altalena di prestazioni con la netta sensazione che, al di là delle cifre, Dybala abbia voglia di lasciare la Juve per una sorta di rivincita su chi non ha investito totalmente su di lui. Tanto più che oggi a corteggiarlo ci sono squadre di primissima fascia, dal Barcellona al Manchester. La richiesta per il rinnovo è fissata da Dybala attorno ai quindici milioni netti, pur sempre la metà di Ronaldo, e non mi sembra che in questi mesi si siano fatti passi in avanti o una mediazione possa essere probabile. Dybala punta a liberarsi a parametro zero il prossimo primo febbraio?Per evitarlo la Juve pensa alla cessione a giugno e Dybala potrebbe anche accettare, ma alle sue condizioni. La Juventus ha bisogno di fare plusvalenze e alla fine forse cedere Dybala potrebbe anche convenire a tutti. Ma c’è anche un’altra ipotesi, che alla fine sia Ronaldo a cambiare aria. A quel punto Dybala potrebbe tornare a essere centrale nel progetto bianconero e nel caso sarebbe più facile trovare un accordo anche sotto l’aspetto economico. Questa, comunque sarà la storia e il tormentone del prossimo mercato. Dalla decisione si capiranno molte cose del nuovo progetto tecnico della Juventus che necessariamente dovrà rilanciare dopo aver perso lo scudetto ed essere stata brutalmente eliminata dalla Champions da un modesto Porto che l’altra sera ha perso in casa due a zero dal Chelsea".