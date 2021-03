Bucchioni: “La Juve deve puntare su Dybala e non su Ronaldo”

Il noto giornalista ha parlato

SULLA NAZIONALE DI MANCINI - "Mi dà fiducia, vedo la mentalità. Abbiamo visto Nazionali molli contro squadre del genere. Ieri ha giocato con meno intensità, è normale con pochi giorni di lavoro e dopo mesi in cui non giocavano insieme. Non c'era bisogno di spingere ieri e comunque si è vista la qualità di certi giocatori".

SULL'IMPATTO DI BERARDI IN NAZIONALE - "E' arrivato a maturità. Prima era discontinuo, ma ora lo vedo che è continuo. Non so se è pronto per una big, dipende da cosa vuole fare. Negli anni si è rifiutato di fare il salto, ha visto il Sassuolo come il suo ambiente e questo è un limite. Può crescere ancora in un contesto importante. Un po' come Chiesa, passato dalla Fiorentina alla Juventus".