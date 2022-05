Bucchioni: “La Juventus tratta Raspadori per 30 milioni di euro”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha detto la sua su alcune situazioni di calciomercato, con un cenno su Paulo Dybala.

redazionejuvenews

Enzo Bucchioni, giornalista, tramite il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato la situazione di alcuni top club in Serie A. Ecco le sue parole sul calciomercato della Juventus: "La Juve che, in teoria, dovrebbe spendere più di tutti per tornare in alto, cosa sta facendo? Nomi ne circolano tanti, da Jorginho a Paredes per il regista, e non smettono i rumor su Zaniolo, ma la prima mossa dovrebbe essere l’attaccante da affiancare a Vlahovic che corrisponde al nome di Raspadori. Si tratta con il Sassuolo attorno ai 25-30 milioni, ma gli emiliani chiedono di più. Ci sono poi in ballo i rinnovi di Bernardeschi e De Sciglio tornati possibili e la posizione di Morata e Kean che non sono sicuri di restare. Lo spagnolo piace, ma per il riscatto l’Atletico chiede troppo."

Su Dybala: "In casa nerazzurra tiene banco l’idea Dybala e al procuratore del giocatore è arrivata l’offerta ufficiale. L’Inter propone all’argentino quattro anni di contratto a sei milioni netti a stagione più bonus legati ai gol, agli assist e agli obiettivi raggiunti dal club. Una risposta certa non è ancora arrivata, Dybala sta giustamente aspettando di valutare le situazioni che potrebbero maturare a breve per il grande giro di attaccanti all’orizzonte in mezza Europa, da Mbappè a Halaand per passare da Lewandowski e non solo. Tutti trasferimenti che potrebbero offrire a Dybala occasioni oggi insperate."

Ancora sulla Joya: "E’ di ieri, guarda caso, l’offerta ufficiale del Borussia Dortmund che deve sostituire proprio Haaland e ha pensato all’argentino per farlo diventare il giocatore simbolo del club giallonero dal punto di vista tecnico, ma anche per operazioni di marketing e pubblicità. Una proposta dettagliata che prevede anche un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione per quattro anni ma che è stata rispedita immediatamente al mittente dal procuratore Antun. La risposta “no grazie”, è stata chiara e decisa anche se adesso dalla Germania raccontano di una proposta mai partita. Normale dinamica di mercato, ma la cifra proposta evidentemente è troppo al di sotto di quello che si propone di guadagnare la Joya che era partito dall’idea di dieci milioni netti e potrà accettare una cifra inferiore solo se dietro ci saranno un progetto o una società di grande livello o di particolare interesse per lui."