Bucchioni sulla Juventus: “La vera rivoluzione sarà in mezzo al campo”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha trattato il tema della Juventus, con un riferimento al prossimo calciomercato estivo.

Enzo Bucchioni , giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni su Tuttomercatoweb, analizzando il prossimo calciomercato della Juventus . Ecco le sue parole sui bianconeri:"John Elkann è stato chiaro, metterà ancora grandi risorse nella Juventus e sta aspettando l’inizio di un nuovo ciclo. Allegri avrà i giocatori adatti al suo calcio, ormai s’è capito e chi si interroga sempre (dove prenderà i soldi la Juve?) ha avuto la risposta proprio dalla proprietà. Per costruire una squadra più forte fisicamente, ma anche con campioni e gente caratterialmente da Juve, c’è un piano fatto da tempo. In attacco ci sono Vlahovic e Chiesa e si punta a un altro esterno potente come Zaniolo per il 4-3-3 e a un attaccante rapido per il 3-5-2."

Sul centrocampo: "Ma la rivoluzione vera ci sarà in mezzo al campo dove si punta Jorginho (sono mesi) per il ruolo di regista e adesso c’è il via libera anche per Milinkovic Savic. Lotito deve fare cassa e dopo anni questo giocatore ha diritto a provare a giocare in una big: è il momento giusto. Lotito chiede ottanta milioni, ma Milinkovic Savic potrebbe davvero cambiare faccia alla Juve, è uno dei più forti in Europa. Più difficile scoprire le vere tracce per i difensori. Una pista porta a Milenkovic della Fiorentina, ma con i viola in Europa potrebbe anche restare a Firenze. Sull’esterno piacciono Molina dell’Udinese e sulla sinistra l’usato sicuro Marcos Alonso del Chelsea. Intanto lo scudetto è andato, ma nonostante la rimonta non potevano esserci possibilità e ne avevamo già parlato diverse volte: fidatevi."