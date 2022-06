Bucchioni: “La Juventus punta su giocatori fatti e finiti”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha analizzato diverse situazioni di calciomercato, parlando anche della Juventus.

Enzo Bucchioni, giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juve, invece, come più volte ribadito, sta puntando su giocatori fatti, più o meno campioni. Non è facile. Dopo un colloquio positivo, Perisic in realtà ha preferito il Tottenham. Più ottimismo c’è per Pogba che sarebbe stato convinto direttamente da Max Allegri (come scritto qui in esclusiva due settimane fa), ma anche da ex compagni di squadra come Bonucci. Il francese ha detto addio al Manchester e questo è un dato di fatto. L’accordo con la Juve sulla base di sette milioni più bonus fino al 2025 dovrebbe essere siglato nei prossimi giorni. Come detto c’è ottimismo, ma l’esperienza e i frequenti dietro front dei calciatori inducono alla trapattoniana prudenza “non dire gatto”. Ma non dovrebbe essere questo il caso, Pogba vuol tornare a sentirsi il numero uno della squadra e la Juve glielo ha promesso. Ruoterà tutto attorno a lui".