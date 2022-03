Bucchioni: “Questo è il tracollo del calcio italiano, Mancini si dimetterà”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato delle cocente eliminazione dell'Italia dal Mondiale, la seconda dopo quella del 2017.

Enzo Bucchioni, giornalista, ha analizzato la sconfitta dell'Italia su tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "Questo è il tracollo del calcio italiano, va oltre una prestazione inguardabile dell’Italia, oltre i demeriti dei giocatori o gli errori dell’allenatore fatti ieri sera. È il nostro calcio che non ha struttura, non ha spina dorsale, non è connesso con la realtà, fra lotte di potere, guerra fra Federcalcio e Lega, debiti dappertutto. Il dramma è da qualunque parte lo si guardi, per non parlare delle inchieste giudiziarie che lo stanno assediando un’altra volta. Il grande mese di luglio dell’anno scorso, il lavoro straordinario fatto da Mancini su quel gruppo sbandato lasciato a Ventura, e la conquista dell’Europeo avevano illuso tutti che quell’Italia fosse vera e forte, che il movimento avesse comunque solidità. A ripensarci oggi la vittoria dell’Europeo che ci ha fatto godere, esultare, essere felici, in realtà si sta rivelando un danno perché quel trionfo ha mascherato un movimento di carta velina. Senza progetti e senza futuro."