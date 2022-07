Bucchioni: “De Ligt potrebbe anche restare con un nuovo contratto”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando di de Ligt e Paulo Dybala.

redazionejuvenews

Enzo Bucchioni, giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato il calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: "Il tema difensori è caldo non solo per il Napoli. L’Inter ha Skriniar in uscita, la Juve DeLigt. Come finirà? I nerazzurri stanno facendo passare il messaggio che alla fine potrebbe anche rimanere se l’offerta del Psg non toccherà i settanta milioni senza contropartite tecniche. E i bilanci? E l’accordo con Bremer? C’è la Juve alla finestra che non ha ancora ricevuto l’offerta da 90 milioni del Bayern per DeLigt e potrebbe addirittura pretendere i 120 milioni della clausola. E’ dura trovare sostituti di livello e ricordiamo che mancherà anche Chiellini e Gatti è un debuttante. Forse alla fine De Ligt potrebbe restare con un nuovo contratto. Storia tutta da scrivere".

Su Dybala al Napoli: "Una telefonata di Luciano Spalletti ha fatto vacillare Paulo Dybala, forse ha capito che Napoli è la piazza ideale per rilanciarsi. E il piano di Aurelio De Laurentiis per portare la Joya in azzurro adesso comincia a delinearsi. Il contatto c’è stato, il procuratore Antun ha in mano una grande offerta e sono ore di intensa riflessione. Se fino a pochi giorni fa sembrava nettamente in vantaggio l’Inter, il corteggiamento di Marotta e l’idea di provare a vincere lo scudetto avevano attirato l’argentino da tempo, c’è forse anche qualcosa di più di una stretta di mano, ma adesso tutto torna in discussione. Anche la Roma aveva provato a inserirsi senza grande successo, c’è Mourinho, ma non gioca la Champions. Ora l’entrata a gamba tesa di De Laurentiis sta sparigliando le carte".

Ancora sulla Joya: "L’assalto a Dybala è materialmente possibile da un minuto dopo l’addio di Koulibaly. Il difensore ha firmato per il Chelsea vincendo la sua battaglia “no Juve”, facendo arrivare nelle casse azzurre quaranta milioni e nello stesso tempo consentendo a De Laurentiis di risparmiare i quasi sei milioni di ingaggio che gli erano stati promessi. Ecco, i sei milioni saranno convogliati su Dybala e pagare le provvigioni (una decina di milioni) non sarà un problema. Diciamo la verità: Dybala è l’unico giocatore che può far dimenticare in fretta Insigne, Mertens e forse anche Koulibaly".