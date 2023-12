Brusorio: “Contro il Genoa la solita Juventus non è bastata”

Nel suo editoriale su La Stampa, Paolo Brusorio ha disaminato la performance della Juventus contro il Genoa. Ecco un estratto delle sue parole: "A volte anche il pilota automatico è rischioso. Prendi la Juventus di Marassi: va in vantaggio grazie a un rigore figlio di un marchiano errore di Badelj e invece di chiudere subito il conto, operazione non impossibile, va sul classico. Palla al Genoa, arretrare e aspettare. (...) Finisce pari a Marassi ed è giusto così: la Juve non sorpassa l’Inter e stavolta lucrare sul vantaggio non basta. Attenuante possibile ma non sufficiente: l’assenza last minute di Rabiot. Aggravante: non approfittare di una partita generosamente messa in discesa dagli avversari. (...) Chiesa unico all’altezza".