Brunori: “In Eccellenza ho toccato il fondo, poi ho svoltato”

Matteo Brunori è diventato un idolo dei tifosi del Palermo . La squadra rosanero, nella scorsa stagione di Serie C è stata protagonista di una lunga cavalcata, terminata in modo trionfale, in un Renzo Barbera colmo, con la promozione in Serie B . Uno dei grandi protagonisti dell'annata del Palermo è stato certamente l'ex attaccante della Juventus Under 23 , autore di ben 29 gol in 45 partite . Arrivato in prestito dalla Vecchia Signora, è stato poi riscattato in questa estate di mercato, dopo il passaggio della società al City Group.

L'attaccante italo-brasiliano si è raccontato in un'intervista a Sportweek. Ecco le sue parole: "Ho fatto un percorso tortuoso, ma sono contento perché mi ha fatto capire molte cose. Ho toccato il fondo e in quel momento ho svoltato, perché l’alternativa sarebbe stata mollare e trovarmi un lavoro. Il mio sogno era giocare a calcio e non potevo permettermi di mandarlo in frantumi. Non ne avevo il diritto. Nel 2015, dalla Pro Patria, in C, ero precipitato in Eccellenza, e non ci stavo più con la testa. In quel momento pensavo che il calcio non sarebbe stato la mia vita. Non mi sentivo pronto per giocare. Non facevo abbastanza sacrifici. Ero giovane, del mio mondo mi attraeva soprattutto l’aspetto più frivolo, quello in cui sei protagonista fuori dal campo. Stare in Eccellenza, dove si gioca per passione, mi è servito a capire che quella dimensione non mi bastava: volevo invece che il calcio fosse la mia professione. Quindi dovevo dare qualcosa in più per uscire da quel limbo".