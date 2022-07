Juve, è fatta per la cessione di Brunori al Palermo: le cifre

La società bianconera e il club rosanero hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento dell'attaccante classe 1994 a titolo definitivo.

redazionejuvenews

La società bianconera è molto attiva in entrata e sta lavorando ai prossimi colpi, ma nel frattempo pensa anche alle uscite per accumulare un tesoretto da reinvestire. E tra queste c'è quella di Matteo Brunori, che ritroverà il Palermo. Come riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto l'accordo tra la Juventus e il club rosanero per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 2 milioni di euro, più circa 1 milione di bonus, dopo una lunga trattativa. Alla fine, quindi, la nuova proprietà del City Group è riuscita a far felice la piazza, che voleva trattenere il giocatore.

Il Palermo è reduce da una grande stagione, in cui ha raggiunto la promozione in Serie B dopo una lunga cavalcata, terminata dopo la trafila dei playoff. Nella doppia sfida finale i rosanero hanno superato il Padova, vincendo sia all'andata che al ritorno. E di questa stagione Brunoriè stato un assoluto protagonista. L'ex attaccante della Juventus Under 23, arrivato in Sicilia in prestito dal club bianconero, ha trascinato la squadra di Silvio Baldini con 29 gol in 45 partite. Un bomber che ha fatto innamorare una città, che ora con lui vuole sognare anche un'ulteriore promozione in Serie A.

Accontentate insomma tutte le volontà: dei tifosi, di cui è diventato un idolo, della società, che puntava sulla sua conferma, e del giocatore, che a Palermo è esploso e lì vuole giocarsi le sue possibilità ed essere protagonista anche in Serie B. Brunori era stato acquistato dalla Juventus nel 2020 e aggregato alla squadra Under 23. Con i bianconeri ha giocato però molto poco: in totale sono 9 le sue presenze, con 2 gol e 2 assist a referto. Negli ultimi due anni poi ha giocato in prestito, prima alla Virtus Entella e successivamente al Palermo, dove ha trovato la sua dimensione. Ora per il classe '94 sarà l'anno della conferma.