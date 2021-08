Bruno Alves: “Ronaldo? La Juve è un top club, perchè andarsene?”

Intervistato da Tuttomercatoweb, il difensore portoghese Bruno Alves ha parlato del suo futuro e di quello dell'attaccante della Juve.

Dopo una lunghissima carriera piena di soddisfazioni, a 40 anni Bruno Alves è attualmente svincolato. Ora l'ex difensore del Parma è alla ricerca di un nuovo club. “ Voglio giocare e competere ad alti livelli - Ha rivelato in un'intervista a Tuttomercatoweb - . Non posso chiudere con quanto scaduto l’anno scorso, ho voglia e ambizione di giocare. Intanto mi alleno, sto bene”.

Cosa è successo lo scorso anno a Parma? "Difficile da spiegare. Ma tutti quei cambi hanno causato un po’ di confusione. Ho cercato di fare del mio meglio, ma ho giocato poco e questa non è una cosa che potevo controllare. Sinceramente mi aspettavo di rimanere. Ho lasciato la mia famiglia in Portogallo e mi sono dedicato al Parma a cui ho dato tantissimo. Tutto. Quindi ho deciso di andare al Famalicao, ma ho lasciato. Ho preso questa decisione, ma senza alcuna polemica. E ora mi alleno, sto bene, ho tanta voglia di continuare a giocare. Aspetto un progetto dove poter trasmettere tanto anche ai più giovani. Mi ha chiamato Cristiano Ronaldo e mi ha detto che non posso smettere così. Questo mi ha trasmesso grande carica. Se c’è fiducia in me posso fare il massimo. Al di là della categoria”.

E a proposito dell'attaccante della Juve: “Penso che rimarrà. La Juventus è un top club, ha giocatori molti importanti. Quello di Allegri è un ritorno importante. La Juve è forte, quando sei in una squadra forte non vuoi andare via”. Nonostante le molte voci che si sono susseguite durante il corso di questa estate, il fuoriclasse portoghese sembra destinato a rimanere a Torino. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e la dirigenza bianconera non sembra intenzionato a rinnovarlo. Il prossimo anno CR7 sarà libero di firmare con qualunque squadra lui vorrà, ma per il momento è e resta un giocatore della Juventus.