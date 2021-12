Bruno Alves: “La Juve mi voleva ma Allegri bloccò tutto”

L'ex difensore del Parma ha svelato un curioso retroscena di mercato riguardante la Juve

Mancano poche ore ormai all'ingresso in campo di Bologna e Juve, con i bianconeri che sono chiamati a fare bottino pieno dopo il passo falso maturato nell'ultima uscita contro il Venezia. Ancora qualche dubbio di formazione per Allegri che, dovrà ancora fare a meno di Chiesa, Dybala e Danilo, favorendo di fatto la partenza dal primo minuto della coppia Morata-Kean, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto. In queste ore infatti, sta prendendo quota l'ipotesi di vedere tra gli 11 titolari il brasiliano Kaio Jorge che, dovrebbe essere in vantaggio su Morata. Non ci sono dubbi invece in difesa, con Chiellini rimasto a casa infatti toccherà a Bonucci e de Ligt difendere la porta di Szczesny.