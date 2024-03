Brio: “La Juventus di oggi non vive un momento brillantissimo”

Sergio Brio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: "La Juve di oggi? Non vive un momento brillantissimo, ma la Juve è sempre capace di rialzarsi e questa è sempre stata la forza di questa squadra. Io sono sicuro che rientrerà nell'obiettivo, ovvero centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Allegri? Sono cose tecniche e io non voglio entrare nel merito.Per me ha fatto un grandissimo lavoro, anche se ha avuto un sacco di problemi con Pogba, Fagioli, Vlahovic e Chiesa, ma ha anche quattro-cinque giovani che stanno facendo bene. Diciamo che non ha avuto un'annata facile e fortunata. Credo che il suo l'abbia fatto, ma la gente purtroppo deve sempre trovare un capro espiatorio per cercare di addossare delle colpe. Penso che Allegri raggiungerà l'obiettivo, ovvero la Champions, che è l'obiettivo previsto da società e allenatore".