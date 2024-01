Brio: “Bremer mi piace molto, Allegri è il top player della Juve”

Sergio Brio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del rendimento di Bremer.

Sergio Brio, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttosport: "Bremer? Mi piace moltissimo. Bremer è un giocatore eccezionale dotato di grande tempismo e senso della posizione in campo. Non ho dubbi: oggi il brasiliano è il miglior difensore della Serie A.