Brini: “Giuntoli tiene tutto sotto controllo, il rapporto con il mister…”

Fabio Brini , ex allenatore del Carpi , ha detto la sua su Giuntoli , con cui ha lavorato nel club emiliano. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "Giuntoli è una persona eccezionale, sempre disponibile al dialogo e a consigliarti. Era uno che poi parlava molto con i giocatori, che è una cosa fondamentale nel calcio di oggi e lo faceva avendo una linea continua e diretta con l’allenatore. Intanto le capacità che hai sono importanti per andare alla ricerca dei giocatori che ritieni necessari per il progetto. Arrivarci poi prima degli altri è altrettanto fondamentale e lui lo ha fatto e lo stava facendo anche al Napoli. Poi chiaro che il rapporto con il tecnico diventa fondamentale, perchè non bastano i calciatori. Lui ha questo grosso merito, oltre all’essere corretto: tiene sotto controllo tutto.

Io credo che lui avesse già le capacità per affrontare altri tipi di campionati. Poi è chiaro che bisogna lasciarlo lavorare. Se serve un ds che deve coprire solamente un ruolo non può essere lui, che deve avere la fiducia attorno. Deve esserci la certezza in questo personaggio che fino ad oggi non ha sbagliato nulla. Poi ovvio che l’errore può starci su qualche giocatore valutato male, ma lasciatelo lavorare. Si è parlato meno di lui perchè è una persona che non sta tanto davanti alla tv. E’ uno a cui piace lavorare, mettersi a disposizione dell’allenatore al meglio. Poi chiaro che il tecnico debba mette in pratica quello che il ds gli mette a disposizione. Io credo che qualsiasi cosa farà alla Juve sarà in sintonia con Allegri.