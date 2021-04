Briatore: “Juve? Spero ci sia un po’ d’orgoglio, non c’è anima nella squadra. A centrocampo…”

Il manager e tifoso della Juventus ha parlato

redazionejuvenews

La Juventus è attesa domani dalla partita contro il Napoli, in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium alle 18:45. I bianconeri sono chiamati a vincere la partita, per riscattare il pareggio nel derby contro il Torino, e soprattutto la sconfitta subita contro il Benevento prima della sosta. Gli ultimi due risultati hanno infatti escluso definitivamente la squadra di Andrea Pirlo dalla lotta Scudetto, che sembra ormai avviato verso la parte nerazzurra di Milano. Un momento difficile per i bianconeri, sia dentro che fuori dal campo, con la squadra che deve cercare, a partire da domani, di uscire dal momento difficile che sta vivendo.

Flavio Briatore, imprenditore e tifoso juventino, ha parlato ospite del programma Mediaset Tiki Taka del momento della Juventus: "La vera tragedia è la qualificazione tra i primi quattro. Senza Champions mancherebbero 100 milioni di introiti e sul bilancio della società peserebbero tantissimo. La presenza di Ronaldo è legata alla prossima Champions. Senza Ronaldo potrebbe uscire. Pirlo? La cosa che mi fa strano è che fino a qualche anno fa noi juventini sapevamo la formazione, sapevamo che c’era un blocco di campioni insostituibili. Oggi chi sono i titolari della Juventus? Io non so se è colpa di Paratici o di Pirlo. Il centrocampo? Abbiamo comprato Rabiot che nessuno voleva. L’unico centrocampista che abbiamo è Arthur che ha fatto però solo 12 partite. A centrocampo abbiamo solo delle mezzale. Non abbiamo gregari che lavorano. Non c’è un punto di riferimento in mezzo al campo."

"Il finale di stagione? Spero che ci sia un po’ d’orgoglio. Non c’è anima in questa squadra, non c’è lo spirito giusto. Per vincere contro il Napoli non dobbiamo giocare come con Torino, come col Benevento. L’ultima partita giocata bene è stata quella con il Milan. Può starci dopo nove scudetti un periodo transizione, però devono cambiare 4-5 giocatori e sperare di entrare in Champions League."