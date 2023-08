Bremer su IG: “Grazie a tutti per il vostro calore anche lontano da casa”

Qualche giorno fa -nell’intervista congiunta concessa alla Gazzetta dello Sport e a Tuttosport- ha tracciato un bilancio della sua prima annata a Torino. Queste le sue parole: "Per me è stata positiva, potevo fare di più, però il primo anno nella Juve a questi livelli non è stato facile. Sono contento e adesso non riparto da zero, ma con un bel bagaglio di esperienza e l’obiettivo di fare meglio. Mi sentirò soddisfatto se riuscirò a tornare ai livelli di due anni fa. Anche se ero già in Italia alla Juve ho avuto bisogno di un anno per ambientarmi. C’è tanto dispiacere perché la Champions è la Champions, però dobbiamo avere un atteggiamento positivo, perché avremo più possibilità di allenarci di più e crescere. La Juve è sempre la Juve, anche senza Champions".